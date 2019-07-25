День финансов, 29 июля: изменения для Трудового кодекса, индексация зарплат в июле, открытие счета для СПД

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Понедельник, 29 июля: что меняет новый Трудовой кодекс для украинцев и кому “светит” индексация зарплат в июле.
В Украине предлагают изменить Трудовой кодекс. В стране планируют внести изменения в Трудовой кодекс. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. Новые нормы вступят в силу с 1 января 2020 года. Коррективы в Трудовой кодекс Украины. Рецепт от Министерства социальной политики.
Индексация зарплат: кого ждет в июле. В июле 2019 года проиндексировать заработную плату могут работникам, у которых последнее повышение было в январе 2019 года. Кто имеет право на индексацию зарплаты в июле 2019 года – читайте
НБУ сообщил, на сколько пополнил резервы с начала года. В течение 22-26 июля 2019 года Национальный банк Украины приобрел на межбанковском валютном рынке $261,2 млн для пополнения международных резервов Украины
Правительство не будет снижать коммунальные тарифы. Украинцы, как и прежде, будут покупать электроэнергию, тепло и воду по рыночным ценам. Такое мнение высказал представитель Президента в Кабмине Андрей Герус. Он заверил, что значительного роста стоимость жилищно-коммунальных услуг осенью может и не произойти. И в качестве доказательства напомнил, что вопреки заложенному в меморандуме с МВФ графику повышения цены на газ для населения, его стоимость не выросла, а упала на 21%.
При этом планируется увеличить количество субсидиантов. В частности, планируется увеличить число пенсионеров, получающих субсидии.
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Изменения на рынке первичной недвижимости за полгода. Эксперты исследовали, как изменился рынок первичной недвижимости в Украине за первое полугодие 2018 года и аналогичный период текущего года. Интерес покупателей к первичной недвижимости упал на 6% по сравнению с прошлым годом
Парковочные талоны на август: где купить. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Где можно приобрести талон и об их стоимости читайте здесь.
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