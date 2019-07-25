В продажу поступили парковочные талоны на август: какая стоимость

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В продажу поступили парковочные талоны на август.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Где можно приобрести талон:
Стоимость талонов:
Штрафы за неправильную парковку:
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