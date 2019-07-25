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В продажу поступили парковочные талоны на август: какая стоимость

В продажу поступили парковочные талоны на август: какая стоимость

В продажу поступили парковочные талоны на август.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Где можно приобрести талон:

  • в киосках по адресам,
  • онлайн с бесплатной доставкой через сервис “КП «ГИВЦ»:https://www.gioc.kiev.ua/cabinet/instant-payments/parkservice,
  • онлайн с бесплатной доставкой через сервис «Portmone.com»,
  • непосредственно в офисе КП «Киевтранспарксервис» (телефон для справок – (044) 383-20-37).

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Стоимость талонов:

  • для всех зон – 630 грн,
  • для II и III – 441 грн,
  • для III – 315 грн,
  • абонементный талон на квартал на все зоны – 1465 грн.

Штрафы за неправильную парковку:

  • Остановка и стоянка в зоне знака, запрещающего остановку и стоянку – 255-510 грн.
  • Нарушение правил парковки (также неуплата стоимости услуг пользования площадкой для платной парковки за каждые сутки использования) – штраф в размере 20-кратной стоимости 1 часа парковки (в Киеве – от 100 до 200 грн.)
  • Парковка на местах для инвалидов лицами, не имеющими льгот, или на местах, не предназначенных для парковки соответствующих транспортных средств – штраф в размере 30-кратной стоимости 1 час парковки (в Киеве – от 150 до 300 грн.)
По материалам Finance.UA
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