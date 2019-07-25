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НБУ сообщил, на сколько пополнил резервы с начала года

НБУ сообщил, на сколько пополнил резервы с начала года

В течение 22-26 июля 2019 года Национальный банк Украины приобрел на межбанковском валютном рынке $261,2 млн для пополнения международных резервов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

За неделю объемы покупки валюты на межбанковском рынке для пополнения резервов возросли в 6,5 раза, ведь за неделю до этого Нацбанк купил на рынке $40 млн.

Известно, что всего с начала 2019 года НБУ приобрел на рынке почти $2,4 млрд, которые направил на пополнение международных резервов Украины. При этом регулятор продал $231,43 млн для сглаживания резких ростов курса валют.

Чистая покупка Национальным банком валюты на рынке для пополнения резервов в 2019 году уже превысила $2 млрд.

Как отмечается, покупка валюты на межбанковском рынке происходит в первую очередь благодаря увеличению объемов ее предложения, в частности, из-за роста инвестиций иностранцев в государственные долговые ценные бумаги Украины.

По материалам Finance.UA
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