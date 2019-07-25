Как изменился рынок первичной недвижимости за полгода (инфографика)

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Эксперты исследовали, как изменился рынок первичной недвижимости в Украине за первое полугодие 2018 года и аналогичный период текущего года.
Об этом говорится в исследовании DOM.RIA.
Первичный рынок
Интерес покупателей к первичной недвижимости упал на 6% по сравнению с прошлым годом.
Процент украинцев, которые подыскивают квартиры в новостройке, уменьшился, хотя количество новостроек в 2019 году выросло на 8,5%.
Вторичный рынок
В 2018 году 23% пользователей искали жилье исключительно на вторичном рынке. В этом году процент увеличился до 29. Тех, кто интересовался первичным рынком, в 2018 году было 24%.
Рекордсмены по количеству проданных новостроек – Львовская и Киевская области. В этих регионах доля проданных объектов составила 45% от всех проданных по стране.
Больше всего новостроек введено в эксплуатацию во Львовской, Киевской и Одесской областях. В этих регионах также наблюдается положительная динамика сдачи объектов.
Как изменилась стоимость квадратного метра – цена по Украине выросла на 7,5%.
Подешевели квадратные метры в Полтавской области. Средняя цена уменьшилась на 7,4%.
Где выросла средняя цена за квадратный метр новостройки – Сумы, Запорожье, Ужгород и Чернигов. Регионы, в которых наблюдается совсем незначительное подорожание – Днепр, Ровно, Николаев и Ивано-Франковск.
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