Новое правительство не будет снижать коммунальные тарифы

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Правительство не будет снижать тарифы на коммунальные услуги. Украинцы, как и прежде, будут покупать электроэнергию, тепло и воду по рыночным ценам. Такое мнение в интервью высказал представитель Президента в Кабмине Андрей Герус.
Чиновник заверил, что значительного роста стоимость жилищно-коммунальных услуг осенью может и не произойти. И в качестве доказательства напомнил, что вопреки заложенному в меморандуме с МВФ графику повышения цены на газ для населения, его стоимость не выросла, а упала на 21%.
Это, впрочем, было обусловлено не столько действиями правительства, а мировой конъюнктурой, в результате чего стоимость газа снизилась во всем мире, включая ЕС, где Украина и приобретает топливо. То есть в случае роста глобальных цен, увеличится стоимость газа и в Украине.
Андрей Герус уверен, что правительству не следует включаться в игру с искусственным снижением тарифов, а вместо этого сосредоточиться на ускорении экономического роста.
«Я думаю, если на следующей неделе не будет снижения тарифов, но через год экономика начнет расти темпами свыше 6%, а не 2,8%, как сейчас, то общество это почувствует и очень позитивно оценит. Ибо это означает, что будут расти доходы и благосостояние украинцев», – сказал представитель Зеленского.
И добавил, что в команде Президента уже вовсю работают над изменением критериев, которые используются для расчета субсидий украинцам. По его оценкам, в результате этого право на льготы смогут получить дополнительно около миллиона украинских семей, которые прежде потеряли его. Большая часть из указанного числа – пенсионеры старше 70 лет.
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