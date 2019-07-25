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Правительство планирует увеличить количество субсидиантов

Правительство планирует увеличить количество субсидиантов

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил о планах Офиса президента расширить число получателей субсидий.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

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В частности, планируется увеличить число пенсионеров, получающих субсидии.

“Что мы точно можем делать, и это не зависит от цены газа – это субсидии. Некоторые домохозяйства, которые должны были бы пользоваться субсидиями, потому что они бедные, потеряли на них право. Мы анализируем, как можно изменить критерии для того, чтобы люди, действительно нуждающиеся в помощи, смогли получать субсидии. По моим оценкам, речь идет о дополнительном примерно одном миллионе семей, которым может предоставляться адресная помощь. Среди этого миллиона, думаю, в значительной степени будут пенсионеры, которым более 70 лет, потому что это незащищенная категория”, – рассказал представитель Зеленского в Кабмине.

Карты для тех, кто много тратит

Напомним, в госбюджете на 2019 год на субсидии заложено 55 млрд грн, из которых 12 млрд грн украинцы должны получить “живыми средствами”. Старт монетизации субсидий дали в марте 2019 года.

По материалам depo.ua
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