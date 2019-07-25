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Кому в июле могут проиндексировать зарплату

Кому в июле могут проиндексировать зарплату

В июле 2019 года проиндексировать заработную плату могут работникам, у которых последнее повышение было в январе 2019 года.

Зарплату работников в июле 2019 года необходимо индексировать, руководствуясь нормами п. 5 Порядка проведения индексации денежных доходов населения, утвержденного постановлением КМУ от 17.07.2003 г. № 1078.

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Как рассчитывается индексация:

  • Оплату труда индексируют в пределах прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
  • В июле 2019 года индексации подлежит оплата труда в пределах 2007 грн.

Кто имеет право на индексацию зарплаты в июле 2019 года:

  • Индексацию проводят в том случае, если индекс потребительских цен превысил порог индексации, который с 01.01.2016 составляет 103%.
  • Право на текущую индексацию имеют работники, у которых последнее повышение должностных окладов состоялось в январе 2019 года на сумму 62,22 грн (2007 грн х 3,1%).
  • Также право на текущую индексацию имеют и те работники, у которых повышение состоялось в декабре 2018 года и ранее.

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По материалам Finance.UA
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