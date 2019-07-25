Кому в июле могут проиндексировать зарплату

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В июле 2019 года проиндексировать заработную плату могут работникам, у которых последнее повышение было в январе 2019 года.
Зарплату работников в июле 2019 года необходимо индексировать, руководствуясь нормами п. 5 Порядка проведения индексации денежных доходов населения, утвержденного постановлением КМУ от 17.07.2003 г. № 1078.
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Как рассчитывается индексация:
Кто имеет право на индексацию зарплаты в июле 2019 года:
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