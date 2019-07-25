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В Украине предлагают изменить Трудовой кодекс

В Украине предлагают изменить Трудовой кодекс

В Украине планируют внести изменения в Трудовой кодекс.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2020 г.

В Министерстве социальной политики предлагают ввести следующие коррективы в Трудовой кодекс Украины:

  • обеденный перерыв может быть в любое время,
  • удаленная работа будет узаконена,
  • фрилансеры получат статус трудоустроенных.

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Для воспитателей детских садов:

  • Их приравняли к профессии учителя, и отпуск увеличится с 42 до 56 календарных дней.

Продолжительность оплачиваемых отпусков в других странах:

  • в Финляндии – минимум 30 дней,
  • в Великобритании – 28 дней,
  • в Польше – 26,
  • в странах ЕС – 25.
  • в США нет законного оплачиваемого отпуска.
По материалам Finance.UA
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