В Украине предлагают изменить Трудовой кодекс

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В Украине планируют внести изменения в Трудовой кодекс.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
Новые нормы вступят в силу с 1 января 2020 г.
В Министерстве социальной политики предлагают ввести следующие коррективы в Трудовой кодекс Украины:
Для воспитателей детских садов:
Продолжительность оплачиваемых отпусков в других странах:
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