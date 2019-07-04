День финансов, 11 июля: условия доставки пенсий от Укрпочты, экономия на коммуналке, новые бренды в Украине

Четверг, 11 июля. Советы, как не платить лишнего за коммуналку, перечень международных брендов, которые Украина ожидает в этом году, и на каких условиях Укрпочта будет доставлять пенсии.

На сколько занижен прожиточный минимум в Украине. По данным Счетной палаты, прожиточный минимум, который повысили в июле 2019 года, в 1,9 раза меньше фактически рассчитанного. Как сообщается, “он ни количественно, ни качественно не соответствует современным потребностям”.

За парковку на местах для электрокаров будут штрафовать. ВР приняла закон, который вводит административную ответственность за препятствие доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей. Так, чтобы не создавать проблем с доступом электрокаров к зарядной станции, депутаты предлагают ввести штрафы от 255 гривен и до 20-кратной стоимости парковки.

Как не платить лишнего за коммуналку. Часто газосбытовые организации незаконно начисляют различные доплаты за газ. В таком случае, в Главном территориальном управлении юстиции в Киеве советуют: писать жалобу в компанию, которая обязалась предоставлять услугу; с соседями писать коллективные обращения; обратиться в АМКУ с жалобой на предприятия; обжаловать доначисления в суде.

“Укрпочта” назвала условия, на которых будет доставлять пенсии. Генеральный директор “Укрпочты” Игорь Смелянский написал письмо правительству о том, что с 1 января 2020 года компания не будет доставлять пенсии “по текущему убыточному тарифу”. Он предлагает повысить тариф или вынести услугу по доставке пенсий на открытый тендер.

Что нового в проекте “Муниципальная няня”. С 1 января 2019 года в Украине заработала новая социальная программа – “муниципальная няня”. 10 июля опубликовали новый проект постановления. Отмечается, что в программе не могут участвовать сами родители; максимальный размер выплат должен составлять не более суммы, которую платят няне сами родители; а службы соцзащиты должны будут уточнять, не получает ли заявитель уже такую помощь.

Украина в рейтинге свободы бизнеса. В рейтинге лучших стран для инвестиций и ведения бизнеса Украина заняла 49 место из 67 стран. Лучшей страной в мире для инвестиций или ведения бизнеса в 2019 году стала Малайзия. А вот второе место заняла Польша.

В Украину, кроме IKEA, должны зайти еще несколько международных брендов. В 2018 году на рынок Украины вышли или вернулись 22 международных бренда. До конца этого года ожидается открытие IKEA, North Face, Marks & Spencer, американского обувного бренда Steve Madden, французского бренда одежды The Kooples, магазина игрушек Coin, итальянской сети ресторанов и маркетов Eataly.