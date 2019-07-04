Украина заняла 49-е место в рейтинге свободы бизнеса

В рейтинге лучших стран для инвестиций и ведения бизнеса Украина заняла 49 место из 67 стран, в то время как соседняя Польша стала второй в рейтинге.

Об этом пишет американский журнал CeoWorld Magazine.

Рейтинги были основаны на 11 различных факторах, включая коррупцию, свободу (личную, торговую и денежную), рабочую силу, защиту инвесторов, инфраструктуру, налоги, качество жизни, бюрократизм и технологическую готовность. Каждая категория была одинаково оценена.

Малайзия стала лучшей страной в мире для инвестиций или ведения бизнеса в 2019 году. Польша взяла серебро, далее следуют Филиппины (3), Индонезия (4) и Австралия (5). Занимая первое место среди 67 стран, Малайзия продолжает оставаться наиболее привлекательным местом для инвесторов и бизнесменов.

Шестое место в рейтинге получил Сингапур, за ним следуют Индия, Чехия, Испания и Таиланд. Великобритания, США, Китай и Япония заняли 16-е, 18-е, 24-е и 32-е места соответственно.

Украина заняла 49 место в списке. В целом страна в рейтинге набрала 57,5 балла, отстав от Малайзии на 28,3 балла. По критерию экономической стабильности Украина набрала 59 баллов, в государственной политике – 76, квалификация сотрудников – 59, институциональная структура – 83, образование и исследования – 85, рыночный потенциал – 40, а за открытость торговли Украина получила 70 баллов.

Справка Finance.ua: