Пентагон признал, что США значительно отстают от Украины в производстве FPV-дронов Сегодня 18:33

Пентагон

США пока находятся только на начальном этапе создания собственной индустрии беспилотников и существенно отстают от Украины по объему производства FPV-дронов.

Об этом заявил заместитель директора и операционный директор Подразделения оборонных инноваций (Defense Innovation Unit) Министерства обороны США Тревис Метц, передает Reuters.

Украина произведет до 7 млн ​​FPV-дронов за год

По словам Метца, в 2026 году Украина планирует произвести от 6 до 7 млн ​​малых FPV-дронов или около 500 тыс. единиц каждый месяц.

Для сравнения, американская программа Drone Dominance с бюджетом $1,1 млрд до февраля 2027 года предусматривает заказ чуть менее 200 тыс. беспилотников.

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Метц отметил, что самым сложным этапом является создание производственных мощностей с нуля. После этого масштабирование производства будет происходить гораздо быстрее.

Требования к локализации производства

Пентагон ужесточил требования к производству военных беспилотников. Теперь они должны производиться с использованием комплектующих американского производства.

Обновленные требования к цепям поставок, обнародованные 23 июля, предписывают, что конечной целью является создание полностью внутренней цепи поставок для малых беспилотных авиационных систем.

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По словам Метца, особенно сложной остается проблема обеспечения полупроводниками и другими компонентами, которые трудно заменить.

Метц сообщил, что беспилотники 19 компаний, участвующих в испытаниях в августе, не могут содержать запрещенных компонентов, в том числе бесщеточных электродвигателей и аккумуляторов китайского производства.

Украинские компании локализуют производство в США

Несмотря на отставание, Метц выразил уверенность, что в будущем США смогут конкурировать с Украиной в производстве беспилотников.

Он также сообщил, что все шесть украинских компаний, приглашенных к участию в испытаниях Gauntlet II в следующем месяце на полигоне Форт-Карсон в штате Колорадо, уже создали или создают совместные предприятия с американскими производителями.

По словам Метца, локализация производства в США — это обязательное условие получения будущих контрактов. Такой подход призван использовать боевой опыт украинских производителей для развития американских производственных мощностей, а не зависеть от импорта готовой продукции.

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