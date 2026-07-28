Пентагон признал, что США значительно отстают от Украины в производстве FPV-дронов

По словам Метца, особенно сложной остается проблема обеспечения полупроводниками и другими компонентами, которые трудно заменить.
Метц сообщил, что беспилотники 19 компаний, участвующих в испытаниях в августе, не могут содержать запрещенных компонентов, в том числе бесщеточных электродвигателей и аккумуляторов китайского производства.
Украинские компании локализуют производство в США
Несмотря на отставание, Метц выразил уверенность, что в будущем США смогут конкурировать с Украиной в производстве беспилотников.
Он также сообщил, что все шесть украинских компаний, приглашенных к участию в испытаниях Gauntlet II в следующем месяце на полигоне Форт-Карсон в штате Колорадо, уже создали или создают совместные предприятия с американскими производителями.
По словам Метца, локализация производства в США — это обязательное условие получения будущих контрактов. Такой подход призван использовать боевой опыт украинских производителей для развития американских производственных мощностей, а не зависеть от импорта готовой продукции.