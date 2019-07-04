В Украину до конца года зайдет ряд международных брендов

До конца 2019 на украинский рынок, кроме шведского бренда мебели и товаров для дома IKEA, должны зайти еще несколько международных брендов.

Об этом рассказал руководитель департамента стратегического консалтинга компании Ukrainian Trade Guild (Украинская торговая гильдия) Константин Олийнык.

Читайте также: IKEA запустила сайт для украинских потребителей

“До конца года мы ожидаем открытия IKEA, North Face, вернется Marks & Spencer в город Харьков (последний год был там закрыт) и ряд других брендов”, – рассказал Олийнык.

Вместе с указанными на украинский рынок планируют выйти: американский обувной бренд Steve Madden, французский бренд одежды The Kooples, магазин игрушек Coin, итальянская сеть ресторанов и маркетов Eataly.

Эксперт подчеркнул, что падение потребительских настроений в Европе и развитие электронной торговли заставляют крупных международных ритейлеров выходить на новые потенциально прибыльные рынки.

По словам Олийныка, в 2018 году на рынок Украины вышло или вернулось 22 международных бренда.