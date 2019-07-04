Соцпроект "Муниципальная няня": что изменится

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С 1 января 2019 года в Украине заработала новая социальная программа – “муниципальная няня”.
Новый проект правительственного постановления обнародован 10 июля на официальном сайте Минсоцполитики.
Что нового указано в проекте постановления:
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