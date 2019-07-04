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Соцпроект "Муниципальная няня": что изменится

Соцпроект "Муниципальная няня": что изменится

С 1 января 2019 года в Украине заработала новая социальная программа – “муниципальная няня”.

Новый проект правительственного постановления обнародован 10 июля на официальном сайте Минсоцполитики.

Что нового указано в проекте постановления:

  • Запрет на участие в программе в качестве няни самих родителей.
  • Ограничат максимальный размер выплат – не более суммы, которую платят няне сами родители.
  • Документ не устанавливает никаких рамок в отношении зарплаты самой няни.
  • Службы соцзащиты на местах обяжут проводить дополнительную проверку – уточнять, не получает ли заявитель уже такую помощь.

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Справка Finance.ua

  • Сумма возмещения “Муниципальной няни” – 1626 гривен в месяц, хотя компенсация на няню не заменяет другие социальные выплаты на ребенка и выплачивается отдельно.
  • Чтобы оформить, нужно обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства. С собой иметь паспорт и идентификационный код одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка, а также копию официально заключенного с няней договора. Необходимо написать заявление на получение компенсации и предоставить документы, подтверждающие оплату услуг няни (квитанции, чеки, выписки с банковского счета и т.п.).
По материалам Finance.UA
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