Стало известно, на сколько занижен прожиточный минимум в Украине

Установленный законом о государственном бюджете Украины размер прожиточного минимума, повысившийся в июле 2019 года, в 1,9 раза меньше фактически рассчитанного.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан в интервью “РБК-Украина”.

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“У нас вообще проблема с прожиточным минимумом. Установленный законом о госбюджете он ни количественно, ни качественно не соответствует современным потребностям: в 1,9 раза меньше фактически рассчитанного, к тому же рассчитанного Минсоцполитики в ценах мая”, – подчеркнул он.

При этом, по словам Пацкана, в правительстве признают, что прожиточный минимум почти в два раза меньше необходимого уровня.