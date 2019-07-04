Стало известно, на сколько занижен прожиточный минимум в Украине

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Установленный законом о государственном бюджете Украины размер прожиточного минимума, повысившийся в июле 2019 года, в 1,9 раза меньше фактически рассчитанного.
Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан в интервью “РБК-Украина”.
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“У нас вообще проблема с прожиточным минимумом. Установленный законом о госбюджете он ни количественно, ни качественно не соответствует современным потребностям: в 1,9 раза меньше фактически рассчитанного, к тому же рассчитанного Минсоцполитики в ценах мая”, – подчеркнул он.
При этом, по словам Пацкана, в правительстве признают, что прожиточный минимум почти в два раза меньше необходимого уровня.
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