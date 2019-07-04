На какие показатели повлиял новый размер прожиточного минимума

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С 1 июля 2019 года размер прожиточного минимума изменился, и теперь он составляет: общий показатель – 1936 грн; детям до 6 лет – 1699 грн; детям в возрасте от 6 до 18 лет – 2118 грн; трудоспособным лицам – 2007 грн; лицам, утратившим трудоспособность – 1564 грн.
Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.
Как отмечают в фискальной службе, новый размер прожиточного минимума следует учитывать при проведении индексации денежных доходов населения.
С 1 июля 2019 года индексация заработной платы производится в пределах дохода 2007 грн.
Где еще нужно учитывать новый размер прожиточного минимума – при удержании алиментов. Так, минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Размер алиментов с 1 июля 2019 г. составляет:
- для детей в возрасте до 6 лет – не менее 849,50 грн (1699 грн × 50%);
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет – не менее 1059,00 грн (2118 грн × 50%).
Что остается без изменений:
- размер минимальной заработной платы – 4173,00 грн;
- размер минимального единого социального взноса – 918,06 грн;
- максимальная величина дохода застрахованного лица, на которую начисляется единый взнос 62595 грн;
- максимальный размер начисленного ЕСВ,
- 13770,90 грн (62595 грн х 22%) или 5264,24 грн (62595 грн х 8,41%) при начислении ЕСВ на зарплату сотрудника-инвалида;
- размер налоговой социальной льготы;
- предельный размер дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы;
- предельный размер суточных;
- сумма необлагаемого дохода в виде подарков;
- сумма нецелевой благотворительной помощи;
- ставка налога на недвижимое имущество;
- ставки единого налога.
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