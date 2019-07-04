На какие показатели повлиял новый размер прожиточного минимума

С 1 июля 2019 года размер прожиточного минимума изменился, и теперь он составляет: общий показатель – 1936 грн; детям до 6 лет – 1699 грн; детям в возрасте от 6 до 18 лет – 2118 грн; трудоспособным лицам – 2007 грн; лицам, утратившим трудоспособность – 1564 грн.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

Как отмечают в фискальной службе, новый размер прожиточного минимума следует учитывать при проведении индексации денежных доходов населения.



С 1 июля 2019 года индексация заработной платы производится в пределах дохода 2007 грн.

Где еще нужно учитывать новый размер прожиточного минимума – при удержании алиментов. Так, минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Размер алиментов с 1 июля 2019 г. составляет:

- для детей в возрасте до 6 лет – не менее 849,50 грн (1699 грн × 50%);

- для детей в возрасте от 6 до 18 лет – не менее 1059,00 грн (2118 грн × 50%).

Что остается без изменений:

- размер минимальной заработной платы – 4173,00 грн;

- размер минимального единого социального взноса – 918,06 грн;

- максимальная величина дохода застрахованного лица, на которую начисляется единый взнос 62595 грн;

- максимальный размер начисленного ЕСВ,

- 13770,90 грн (62595 грн х 22%) или 5264,24 грн (62595 грн х 8,41%) при начислении ЕСВ на зарплату сотрудника-инвалида;

- размер налоговой социальной льготы;

- предельный размер дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы;

- предельный размер суточных;

- сумма необлагаемого дохода в виде подарков;

- сумма нецелевой благотворительной помощи;

- ставка налога на недвижимое имущество;

- ставки единого налога.