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Завышенные платежки за коммуналку: как не платить лишнего

Завышенные платежки за коммуналку: как не платить лишнего

Завышенные платежки за коммунальные: как не платить лишнего.

Об этом сообщают в Главном территориальном управлении юстиции в Киеве.

Причины завышенных платежек за газ:

  • Включение в тариф за газоснабжение доплат, которые начисляются газосбытовыми организациями;
  • Расчет объема использованного газа с применением повышенных норм потребления природного газа.

Газосбытовые организации могут незаконно начислять такие виды доплат за газ:

  • доплата в связи с увеличением нормы потребления на человека (возникает задолженность за прошедшее время, которую требуют погасить);
  • включение в тариф потерь поставщика из-за расширения газа при высоких температурах и уменьшения его объема при низких;
  • увеличение тарифа за счет включения в него затрат газопоставщика на модернизацию газотранспортных сетей и оборудования.

Как не платить лишнего

Внимательно проверьте полученную квитанцию ​​за газ и убедитесь в отсутствии незаконного начисления доплат.

1. Написать жалобу в компанию, которая обязалась предоставлять услугу.

(Это может быть жалоба на компанию, на ЖЭК.)

2. Объединиться с соседями и делать коллективные обращения.

3. Обратиться в Антимонопольный комитет с жалобой на предприятия, которые предоставляют услуги.

4. Обжаловать неправильно начисленную плату в суде.

Исковое заявление Вам помогут оформить юристы центров правовой помощи.

Как проверить тариф

1. Проверить на сайте органа местного самоуправления, устанавливающего тариф на отопление, выполняется ли решение правительства.

2. Обратиться к поставщику услуг для пересчета цены за отопление.

3. Если расчет не изменен – обратиться в центры по предоставлению бесплатной правовой помощи за юридической консультацией и правовой помощью.

По материалам Finance.UA
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