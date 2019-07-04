Завышенные платежки за коммуналку: как не платить лишнего

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Завышенные платежки за коммунальные: как не платить лишнего.
Об этом сообщают в Главном территориальном управлении юстиции в Киеве.
Причины завышенных платежек за газ:
Газосбытовые организации могут незаконно начислять такие виды доплат за газ:
Как не платить лишнего
Внимательно проверьте полученную квитанцию за газ и убедитесь в отсутствии незаконного начисления доплат.
1. Написать жалобу в компанию, которая обязалась предоставлять услугу.
(Это может быть жалоба на компанию, на ЖЭК.)
2. Объединиться с соседями и делать коллективные обращения.
3. Обратиться в Антимонопольный комитет с жалобой на предприятия, которые предоставляют услуги.
4. Обжаловать неправильно начисленную плату в суде.
Исковое заявление Вам помогут оформить юристы центров правовой помощи.
Как проверить тариф
1. Проверить на сайте органа местного самоуправления, устанавливающего тариф на отопление, выполняется ли решение правительства.
2. Обратиться к поставщику услуг для пересчета цены за отопление.
3. Если расчет не изменен – обратиться в центры по предоставлению бесплатной правовой помощи за юридической консультацией и правовой помощью.
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