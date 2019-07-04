"Укрпочта" может прекратить доставку пенсий с 1 января

Генеральный директор “Укрпочты” Игорь Смелянский написал открытое письмо правительству о тарифах на доставку пенсий.

Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

Смелянский предупреждает Министерство социальной политики и Пенсионный фонд Украины о том, что с 1 января 2020 года АО “Укрпочта” не будет доставлять пенсии “по текущему убыточному тарифу”.

Генеральный директор “Укрпочты” предложил повысить тариф или вынести услугу по доставке пенсий на открытый тендер, и пусть рынок сам решит, сколько стоит эта услуга.

Компания имеет 11 тысяч стационарных и мобильных пунктов почтовой связи, в которых работает 30 почтальонов.

“Мы бы хотели избежать ультиматумов в конце года, поэтому озвучиваем проблему заблаговременно, чтобы Кабмин имел время на утверждение тарифа или все стороны успели подготовиться к открытому тендеру”, – подчеркнул он.

Справка Finance.ua

Пенсионеры получают субсидии наличными через почтальонов в день получения пенсии и могут своевременно оплатить коммунальные услуги, используя субсидию.