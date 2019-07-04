Принят закон, который вводит ответственность за парковку на местах для электрокаров

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Верховная Рада приняла закон, который вводит административную ответственность за препятствие доступу к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей.
За этот закон проголосовали 233 депутата.
Суть закона – введение административной ответственности за парковку автомобилей на бензиновом двигателе на парковках, которые имеют доступ к зарядкам для электромобилей.
Как указывают в пояснительной записке, часто фиксируются случаи, когда места, оборудованные зарядными устройствами, занимаются транспортными средствами без электродвигателя.
Чтобы не создавать проблем с доступом электрокаров к зарядной станции, что зачастую препятствует дальнейшему движению электромобилей, депутаты предлагают ввести административную ответственность.
Штрафы за парковку в Украине:
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