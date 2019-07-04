Принят закон, который вводит ответственность за парковку на местах для электрокаров

Верховная Рада приняла закон, который вводит административную ответственность за препятствие доступу к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей.

За этот закон проголосовали 233 депутата.

Суть закона – введение административной ответственности за парковку автомобилей на бензиновом двигателе на парковках, которые имеют доступ к зарядкам для электромобилей.

Как указывают в пояснительной записке, часто фиксируются случаи, когда места, оборудованные зарядными устройствами, занимаются транспортными средствами без электродвигателя.

Чтобы не создавать проблем с доступом электрокаров к зарядной станции, что зачастую препятствует дальнейшему движению электромобилей, депутаты предлагают ввести административную ответственность.

Штрафы за парковку в Украине:

Остановка и стоянка в зоне знака, запрещающего остановку и стоянку – 255-510 грн.

Нарушение правил парковки (также неуплата стоимости услуг пользования площадкой для платной парковки за каждые сутки использования) – штраф в размер 20-кратной стоимости 1:00 парковки (в Киеве – от 100 до 200 грн.)