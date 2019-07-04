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Принят закон, который вводит ответственность за парковку на местах для электрокаров

Принят закон, который вводит ответственность за парковку на местах для электрокаров

Верховная Рада приняла закон, который вводит административную ответственность за препятствие доступу к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей.

За этот закон проголосовали 233 депутата.

Суть закона – введение административной ответственности за парковку автомобилей на бензиновом двигателе на парковках, которые имеют доступ к зарядкам для электромобилей.

Как указывают в пояснительной записке, часто фиксируются случаи, когда места, оборудованные зарядными устройствами, занимаются транспортными средствами без электродвигателя.

Чтобы не создавать проблем с доступом электрокаров к зарядной станции, что зачастую препятствует дальнейшему движению электромобилей, депутаты предлагают ввести административную ответственность.

Штрафы за парковку в Украине:

  • Остановка и стоянка в зоне знака, запрещающего остановку и стоянку – 255-510 грн.
  • Нарушение правил парковки (также неуплата стоимости услуг пользования площадкой для платной парковки за каждые сутки использования) – штраф в размер 20-кратной стоимости 1:00 парковки (в Киеве – от 100 до 200 грн.)
  • С 1 июля 2019 года в Киеве действуют парковочные талоны нового образца.
По материалам Finance.UA
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