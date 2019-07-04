День финансов, 8 июля: рассчитать пенсию, оценить активы Коломойского, познакомиться с телефонами Vivo

Новости понедельника, 8 июля, смогут вам помочь в расчётах, оценках и выборе.

1564 грн или 15 640? Как правильно рассчитать пенсию. Как уверяют в Пенсионном фонде Украины, для этого необходимо воспользоваться формулой П = Зп х Кс. Что означают все эти буквы, а также о всех нюансах при расчетах – рассказываем в нашей новости.

Кто может подсчитать активы Коломойского лучше, чем он сам. Тот, кто не будет рассчитывать свою пенсию с помощью формулы от Пенсионного фонда, оценивает свое состояние в 7,5-8 млрд долларов. С его слов, это «по скромным подсчетам».

Три технологии для восстановления дорог. В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”) представили Стратегию развития дорог территориального значения на 2020-2024 гг. Согласно стратегии, “Укравтодор” предлагает три технологии для проведения ремонтов. Каждую из технологий предлагается применять в разных регионах страны.

Кстати, на Полтавщине открыли движение на 12 км вновь построенной бетонной трассы Днепр – Решетиловка национального значения. У нас есть фото с места событий.

Смартфоны от китайского Vivo. С чем пожаловал в Украину? Украинский рынок стал первым в Европе, на котором официально начались продажи смартфонов под брендом Vivo. По замыслу китайского производителя, Украина должна выступить плацдармом для развития бизнеса компании на европейском рынке. На данный момент в Украине будут представлены 5 моделей смартфонов Vivo.

Уже не «позитивный» для системы. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service изменило прогноз банковской системы Украины на “стабильный” с “позитивного”, указав на риски, связанные с ростом потребительского кредитования. Moody’s уверяет, что быстро растущие потребительские кредиты создадут риски для качества активов в долгосрочной перспективе.

Развод на $38 млрд. Основатель Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи официально оформили развод. По итогам развода Безос передаст уже бывшей жене около 4% акций компании, которые оцениваются примерно в 38 млрд долларов.