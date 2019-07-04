Пенсия 2019: как правильно рассчитать выплату

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При наличии права на назначение пенсии ее размер определяется в соответствии с ст.27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины.
Для того чтобы правильно рассчитать пенсию, нужно использовать формулу.
П = Зп х Кс, где:
П – размер пенсии, в гривнах;
Зп – заработная плата (доход) застрахованного лица, определенная в соответствии со статьей 40 Закона, с которой рассчитывается пенсия, в гривнах;
Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определенный в соответствии со статьей 25 Закона.
Заработная плата для расчета пенсии определяется по формуле:
Зп = Зс х (Ск: К), где
Зп – заработная плата (доход) застрахованного лица для расчета пенсии, в гривнах;
Вс – средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии.
Ск – сумма коэффициентов заработной платы (дохода) за каждый месяц (Кз1 + Кз2 + Кз3 + … + Кзn)
К – страховой стаж за месяцы, учтенные для определения коэффициента заработной платы (дохода) застрахованного лица.
Как начисляется пенсия в Украине:
Минимальный размер пенсии по возрасту
Минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается при наличии страхового стажа не менее у мужчин – 35 лет, у женщин – 30 лет на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:
Максимальный размер пенсии
Размер пенсии не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность. В 2019 году:
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