Пенсия 2019: как правильно рассчитать выплату

При наличии права на назначение пенсии ее размер определяется в соответствии с ст.27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины.

Для того чтобы правильно рассчитать пенсию, нужно использовать формулу.

П = Зп х Кс, где:

П – размер пенсии, в гривнах;

Зп – заработная плата (доход) застрахованного лица, определенная в соответствии со статьей 40 Закона, с которой рассчитывается пенсия, в гривнах;

Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица, определенный в соответствии со статьей 25 Закона.

Заработная плата для расчета пенсии определяется по формуле:

Зп = Зс х (Ск: К), где

Зп – заработная плата (доход) застрахованного лица для расчета пенсии, в гривнах;

Вс – средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии.

Ск – сумма коэффициентов заработной платы (дохода) за каждый месяц (Кз1 + Кз2 + Кз3 + … + Кзn)

К – страховой стаж за месяцы, учтенные для определения коэффициента заработной платы (дохода) застрахованного лица.

Как начисляется пенсия в Украине:

Для расчета пенсии учитывается заработная плата за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года.

По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами или в случае, если страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года, составляет менее 60 месяцев.

Для расчета пенсии также учитывается заработная плата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30 июня 2000 года независимо от перерывов.

Если страховой стаж составляет менее 60 календарных месяцев, учитывается заработная плата за фактический страховой стаж.

Минимальный размер пенсии по возрасту

Минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается при наличии страхового стажа не менее у мужчин – 35 лет, у женщин – 30 лет на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:

с 1 января – 1497,00 грн;

с 1 июля – 1564,00 грн;

с 1 декабря – 1638,00 грн.

Максимальный размер пенсии

Размер пенсии не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность. В 2019 году: