Vivo официально вышла на украинский рынок с 5 моделями смартфонов

Украинский рынок стал первым в Европе, на котором официально начались продажи смартфонов под брендом Vivo.

По замыслу китайского производителя, Украина должна выступить плацдармом для развития бизнеса компании на европейском рынке.

“На данный момент в Украине будут представлены 5 моделей смартфонов Vivo: Y91c, Y93 Lite, Y15, Y17 и смартфон среднего сегмента V15 Pro”, – говорится в официальном заявлении украинского представительства Vivo.

Как и ожидалось, в Украине должны появиться 5 моделей смартфонов Vivo. Большинство из них являются представителями бюджетного сегмента, но V15 Pro можно назвать «стартовым флагманом»: он может похвастаться тремя основными и выдвижной фронтальной камерой, подекранным сканером отпечатков пальцев и быстрой зарядкой Dual-Engine, которая, как утверждает производитель, способна полностью зарядить телефон за 13 минут.

Согласно публикациям украинского представительства Vivo, смартфоны бренда должны появиться на полках магазинов в нашей стране в ближайшее время.

Компания позиционирует себя как молодежно-ориентированный бренд и делает акцент на инновационных подходах. Например, Vivo стал первым производителем, который представил смартфон с технологией сканирования отпечатков пальцев в любой части экрана, выдвижным модулем фронтальной камеры и воспроизведением звука через поверхность экрана. А недавно стало известно о технологии быстрой зарядки Super FlashCharge, которая позволяет зарядить аккумулятор на 4000 мА·ч за 13 минут. Для создания подобных разработок производитель располагает шестью исследовательскими центрами, пять из которых находятся в Китае и один – в США.

На сегодняшний день продукция Vivo представлена ​​на 18 рынках, где у производителя есть сеть магазинов в более чем тысяче городов. По словам производителя, смартфонами бренда пользуются более 200 миллионов человек.