Безос официально развелся с Маккензи: она получила акции Amazon на $38 млрд

Основатель Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи официально оформили развод, о котором публично объявили в январе 2019 года.

По итогам развода Безос передаст уже бывшей жене около 4% акций компании, которые оцениваются примерно в 38 млрд долларов, пишет Bloomberg.

Благодаря этому состоянию Маккензи сможет занять 22 место в списке 500 самых богатых людей мира по версии Bloomberg. А вот у Безоса сохранится около 12% акций компании, а следовательно, его и дальше будут считать самым богатым человеком планеты.