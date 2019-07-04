Безос официально развелся с Маккензи: она получила акции Amazon на $38 млрд

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Основатель Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи официально оформили развод, о котором публично объявили в январе 2019 года.
По итогам развода Безос передаст уже бывшей жене около 4% акций компании, которые оцениваются примерно в 38 млрд долларов, пишет Bloomberg.
Благодаря этому состоянию Маккензи сможет занять 22 место в списке 500 самых богатых людей мира по версии Bloomberg. А вот у Безоса сохранится около 12% акций компании, а следовательно, его и дальше будут считать самым богатым человеком планеты.
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