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Moody's изменило прогноз для банковской системы Украины

Moody's изменило прогноз для банковской системы Украины

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service изменило прогноз банковской системы Украины на “стабильный” с “позитивного”, указав на риски, связанные с ростом потребительского кредитования.

Об этом сообщает Reuters.

“Быстро растущие потребительские кредиты создадут риски для качества активов в долгосрочной перспективе”, – сказал аналитик Лев Дорф.

По оценкам Moody’s, удельный вес проблемных кредитов в банковской системе Украины снизится до 54% к концу 2020 года с 69% в конце 2018 года благодаря активизации кредитования и списанию старых кредитных долгов.

Несмотря на то, что Moody’s не ждет дефолтов по потребительским кредитам в ближайшие год-полтора на фоне увеличения доходов домохозяйств, агентство предупреждает, что дальнейший быстрый рост этого вида кредитования может отрицательно повлиять на качество банковских активов при замедлившихся темпах экономического роста.

В сообщении Moody’s говорится, что стабильность украинской экономики и финансовой системы будет зависеть от способности Киева продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом.

МВФ в декабре прошлого года одобрил 14-месячную программу stand-by на сумму 3,9 млрд долларов, чтобы помочь украинским властям справиться с долговыми платежами и удержать финансовую стабильность в условиях политической неопределенности из-за президентских и парламентских выборов в 2019 году.

Владимир Зеленский, избранный президентом в конце апреля, распустил парламент и назначил на 21 июля досрочные парламентские выборы, которые ранее планировались на конец октября.

После смены президента Киев и МВФ начали дискуссии о необходимости подготовки новой программы, переговоры о которой могут начаться после избрания нового парламента и назначения нового правительства.

По материалам Економічна Правда
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