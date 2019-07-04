Территориальные дороги Украины будут восстанавливать по трем технологиям

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В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”) представили Стратегию развития дорог территориального значения на 2020-2024 гг.
Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.
“Для многих жителей Украины это основные дороги, ведущие в школы, больницы, к железнодорожным станциям, культурным центрам. Территориальные дороги составляют почти половину общей протяженности дорог – более 46%. Это 22 тыс. километров дорог”, – сказано в сообщении.
Стратегия Т-дорог дополняет Программу развития дорог государственного значения 2018-2022 гг., и, как считают в “Укравтодоре”, она сможет решить многие задачи – от развития отдельных регионов до экономического роста всей страны.
Согласно стратегии, “Укравтодор” предлагает три технологии для проведения ремонтов: использование укатанного бетона (ориентировочная стоимость 6 млн грн/км), холодный ресайклинг (ориентировочная стоимость 5,5-6 млн грн/км) и использование отходов промышленности (ориентировочная стоимость 6 млн грн/км).
Каждую из технологий предлагается применять в разных регионах страны. Так, укатанный бетон – в юго-восточных и центральных областях, холодный ресайклинг – в северо-западных, с использованием промышленных отходов – на востоке.
“Укатанный бетон – новая технология для Украины. Вместо нескольких слоев битумных масс на укрепленное основание укладывается один слой укатанного бетона, что позволяет экономить время выполнения работ и снижает затраты. Второй вариант – холодный ресайклинг, специфика которого заключается в том, что снимается верхний слой дорожного покрытия, перерабатывается и с добавлением вяжущих материалов укладывается повторно. Третий вариант капитального ремонта Т-дорог – использование отходов промышленности при обустройстве дорожной основы”, – рассказал глава “Укравтодора” Славомир Новак.
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