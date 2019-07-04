В "Укравтодоре" показали фото нового бетонного шоссе

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На Полтавщине открыли движение на 12 км вновь построенной бетонной трассы Днепр – Решетиловка национального значения.
Об этом говорится в сообщении “Укравтодора” в Facebook.
«Мне лично приятно, что в Украине появляются хорошие дороги европейского качества, причем с использованием различных технологий – как асфальтобетона, так и цементобетона. Н-31 строим в цементобетоне. При строительстве дороги подрядчик использует цемент украинского производства, изготовленный по немецким технологиям», – прокомментировал руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.
Последний раз ремонтные работы здесь проводились в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Реконструкция объекта началась в августе 2017 года.
В ходе реконструкции Н-31 осуществляется строительство дороги с цементобетонным покрытием и ее расширение до 4 полос движения (по две – в каждую сторону). Ширина полосы движения – 3,75 м. Ширина проезжей части – 2х7,5м.
Толщина дорожной одежды – почти 1,5 м. Состоит из нескольких слоев уплотненного и стабилизированного грунта (70 см), цементогрунта (30 см), постного бетона (18 см), тяжелого бетона (26 см).
По всему участку проведения работ будет осуществлен монтаж металлического барьерного ограждения, нанесение разметки, установка новых дорожных знаков, строительство площадок для взвешивания большегрузного транспорта. В ходе реконструкции будет проведено строительство и восстановление путепроводов, транспортных развязок в нескольких уровнях, мостов, биопереходов, водопропускных труб.
Согласно проекту предполагается строительство трех обходов населенных пунктов: с. Красное., г. Кобеляки., г. Решетиловка.
Дорога пройдет от автодороги М-03 Киев-Харьков до границы с Днепропетровской областью. Сейчас работы проводятся и в пределах Днепропетровской области.
Расчетная скорость после реконструкции по всему шоссе будет 110 км/ч.
Реализация проекта, который финансируется за счет государственного бюджета Украины, будет завершена в 2022 году.
Сейчас на отремонтированном участке транспорт движется по правой стороне. По левой начинаются строительные работы. Поэтому просим водителей обращать внимание на дорожные знаки на участках проведения ремонта и быть особо осторожными.
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