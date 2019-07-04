Коломойский оценил свои активы в миллиарды долларов

Бизнесмен Игорь Коломойский оценивает свое состояние в 7,5-8 млрд долларов.

Об этом он сказал в интервью НВ.

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“Это (размер состояния) невозможно оценить. Когда мы делали раскрытие ПриватБанку, то была оценка, по скромным подсчетам, $7,5-8 млрд”, – сказал он.

Он также отметил, что из-за расследования ФБР пересмотрел планы по укрупнению бизнеса в Америке и решил от них отказаться.

“Про металлургическую часть мы уже понимаем – “минус” $200 млн. А что касается тех домов, так тоже не ахти как. Ферросплавный завод – это наша профильная история, мы за этот актив держимся”, – отметил он

“У меня в Америке инвестиций на $500 млн на все про все. Я $2 млрд только от Евраза получил прямых платежей, в ПриватБанк на свой личный счет. Какие на хрен мне кредиты были нужны? Я никогда в Привате не брал кредиты”, – заявил бизнесмен.