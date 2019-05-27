День финансов, 30 мая: альтернатива Android, технология от Укравтодора, Кодекс по процедурам банкротства

Четверг, 30 мая, можно подытожить общим лозунгом «хай так» «хай-тек»:

Альтернатива Android. Глава мобильного подразделения Huawei заявил, что уже осенью появится альтернатива Android. При этом Алаа Эль Шими добавил, что собственная операционка от Huawei была готова еще в январе 2018 года. Но компания не хотела ее выпускать, потому что сотрудничала с Google «и другими». Так что она была в качестве запасного плана.

Патент для Apple. Ведомство по патентам и товарным знакам США выдало Apple 85 новых патентов, включая патент на сгибающийся экран одинарного и двойного сложения. В патенте на сгибающийся экран описывается технология нагрева экрана гаджета в зоне сгиба, чтобы предотвратить быстрый износ конструкции и поломку из-за использования при отрицательных температурах.

Внезапно! Технологии от Укравтодора. Глава «Укравтодора» Славомир Новак предложил применять технологию укатываемого бетона при строительстве дорог в Украине. Он уверяет, что данная технология может стать основой восстановления дорог территориального значения в Украине.

Кстати, если на наших дорогах вы часто попадаете в аварии, советуем запомнить пять случаев, когда автогражданка не покроет расходы на ремонт авто.

Заработал Кодекс по процедурам банкротства. Кодекс Украины по процедурам банкротства, принятый Верховной Радой в октябре прошлого года, вступает в силу с 30 мая. В числе главных новшеств кодекса: инициировать процедуру банкротства сможет только должник, у кредитора не будет такой возможности; сокрытие доходов и активов будет основанием для отказа в списании долга. Но и это еще не все.

5G все ближе. О грядущем запуске новой технологии заявляли в Нацкомиссии связи. «Мы уже анализируем необходимые частоты», — рассказал глава ведомства Александр Животовский. Но, по его словам, комиссия должна обсудить новую связь и с операторами, ведь «5G — это больше об инфраструктуре и смежных отраслях, чем о смартфонах».

Приватбанк и Payoneer запустили круглосуточный онлайн-сервис. ПриватБанк и платежная система Payoneer запустили в Украине круглосуточный онлайн-сервис зачисления платежей. А это значит, что фрилансеры и ІТ-специалисты смогут получать средства на счета ПриватБанка в режиме 24/7, а не только в рабочее время.

monobank выпустил новую версию приложения. Банк для котиков выпустил новую версию приложения под названием «Пусс». Новая версия доступна пока только для Android, на iOS будет через некоторое время. В приложении новый раздел депозитов, стал доступен платный выпуск карты IRON BANK, в меню «Пополнить свою карту» появились реквизиты и инструкция для получения зарплаты и выплат СПД. Больше для котиков.

А Finance.ua подготовил для вас новый тест, в котором сможете узнать: «Преуспели бы Вы, как владелец кофейни?»

Также нашим коллегам на Youtube-канале Finance.ua удалось разузнать у эксперта «Будет ли дефолт в Украине?» Видео с ответом ниже. 👇