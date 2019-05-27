monobank выпустил новую версию приложения под названием “Пусс”. Новая версия доступна пока только для Android, на iOS будет через некоторое время.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале соучредитель банка Дмитрий Дубилет.

Читайте также: monobank подключил BankID

Что в приложении нового:

Новый раздел депозитов. Был переработан дизайн этого раздела. “Если честно, нам всегда казалось, что с точки зрения эстетики и UX вкладка “Депозиты” у нас была слабовата”, – пишет Дубилет. Также появился вклад с досрочным расторжением. И теперь есть возможность оформить депозит на любое количество месяцев от 1 до 12, а не только 1, 3, 6 и 12, как было раньше.

Получение выплат СПД и зарплаты. В меню «Пополнить свою карту» появились реквизиты и инструкция для получения зарплаты и выплат СПД . Банк компенсирует комиссию за снятие наличных с карты monobank при таком типе пополнения.

Пополнение с Payoneer. Такие платежи стали дешевле. Теперь при переводе с карты Payoneer вы будете видеть баланс и сумму комиссии прямо на экране платежа.

IRON BANK . Стал доступен платный выпуск карты IRON BANK .

Добавлен акцент на детали кредита на главном экране.