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monobank выпустил новую версию приложения под названием “Пусс”. Новая версия доступна пока только для Android, на iOS будет через некоторое время.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале соучредитель банка Дмитрий Дубилет.
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Что в приложении нового:
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