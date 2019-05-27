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monobank выпустил новую версию приложения

monobank выпустил новую версию приложения

monobank выпустил новую версию приложения под названием “Пусс”. Новая версия доступна пока только для Android, на iOS будет через некоторое время.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале соучредитель банка Дмитрий Дубилет.

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Что в приложении нового:

  • Новый раздел депозитов. Был переработан дизайн этого раздела. “Если честно, нам всегда казалось, что с точки зрения эстетики и UX вкладка “Депозиты” у нас была слабовата”, – пишет Дубилет. Также появился вклад с досрочным расторжением. И теперь есть возможность оформить депозит на любое количество месяцев от 1 до 12, а не только 1, 3, 6 и 12, как было раньше.
  • Получение выплат СПД и зарплаты. В меню «Пополнить свою карту» появились реквизиты и инструкция для получения зарплаты и выплат СПД. Банк компенсирует комиссию за снятие наличных с карты monobank при таком типе пополнения.
  • Пополнение с Payoneer. Такие платежи стали дешевле. Теперь при переводе с карты Payoneer вы будете видеть баланс и сумму комиссии прямо на экране платежа.
  • IRON BANK. Стал доступен платный выпуск карты IRON BANK.
  • Добавлен акцент на детали кредита на главном экране.
  • Редизайн пополнения с карты другого банка.

Выбрать карту monobank на Finance.ua

По материалам Finance.UA
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