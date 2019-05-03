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monobank подключил BankID. Теперь его клиенты могут пользоваться сервисами iGov и других государственных порталов.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале соучредитель банка Дмитрий Дубилет.
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Мы подключили monobank к BankID! Теперь наши клиенты могут пользоваться сервисами iGov и других государственных порталов.
“BankID — это проект, который я запустил несколько лет назад, еще работая в ПриватБанке. С тех пор BankID был признан на государственном уровне и используется множеством е-сервисов в самых разных госорганах”, – комментирует Дубилет.
Также он написал, как пользоваться услугой:
1. Необходимо выбрать monobank в списке банков.
2. Затем откроется QR-код. Его нужно считать обычной камерой.
3. Подтвердить одним касанием передачу данных на государственный сайт.
По его словам, благодаря тому, что монобанк — это mobile-only банк, они смогли реализовать интеграцию изящней, чем в других банках.
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