Операционная система от Huawei: альтернатива Android появится уже скоро

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В китайской компании Huawei рассказали, когда представят свою фирменную операционную систему.
Как ранее рассказал глава мобильного подразделения Huawei, альтернатива Android появится осенью. При этом Алаа Эль Шими, управляющий директор и вице-президент Huawei Enterprise Business Group на Среднем Востоке, сейчас добавил, что операционная система от Huawei появится уже в июне. Об этом сообщает издание TechRadar.
Он также добавил, что собственная операционка была готова еще в январе 2018 года. Но компания не хотела ее выпускать, потому что сотрудничала с Google «и другими». Так что она была в качестве запасного плана.
Эль Шими также успокоил, что их операционная система будет поддерживать работу Android-приложений. Их нужно будет модифицировать. Поэтому для разработчиков процесс переноса будет максимально простым. Получить новые приложения можно будет через фирменный магазин AppGallery.
А вот приложений Facebook, Messenger, Instagram, Netflix и других американских сервисов, скорее всего, в сервисе не будет.
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