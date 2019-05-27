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Операционная система от Huawei: альтернатива Android появится уже скоро

Операционная система от Huawei: альтернатива Android появится уже скоро

В китайской компании Huawei рассказали, когда представят свою фирменную операционную систему.

Как ранее рассказал глава мобильного подразделения Huawei, альтернатива Android появится осенью. При этом Алаа Эль Шими, управляющий директор и вице-президент Huawei Enterprise Business Group на Среднем Востоке, сейчас добавил, что операционная система от Huawei появится уже в июне. Об этом сообщает издание TechRadar.

Он также добавил, что собственная операционка была готова еще в январе 2018 года. Но компания не хотела ее выпускать, потому что сотрудничала с Google «и другими». Так что она была в качестве запасного плана.

Эль Шими также успокоил, что их операционная система будет поддерживать работу Android-приложений. Их нужно будет модифицировать. Поэтому для разработчиков процесс переноса будет максимально простым. Получить новые приложения можно будет через фирменный магазин AppGallery.

А вот приложений Facebook, Messenger, Instagram, Netflix и других американских сервисов, скорее всего, в сервисе не будет.

По материалам Телеканал 24
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