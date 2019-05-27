Преуспели бы вы, как владелец кофейни? (тест)

Вам давно надоело работать «на дядю»… И глядя на чей-то успешно развивающийся бизнес все чаще преследуют мысли: «Может и мне открыть свое дело?», «Если бы мне повезло, я смог бы не хуже!», «Почему они могут, а я нет?».

Если так, добро пожаловать на страницу спецпроекта Finance.ua. Наш портал, совместно с Прива24 для бизнеса, и с помощью специальных тестов, намерен проверить каждого любознательного читателя на знания, смекалку, и предпринимательскую жилку.

Сегодня вашему вниманию предлагаем тест:

Преуспели бы вы, как хозяин кофейни? ☕