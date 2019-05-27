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Apple получила патент на гибкий дисплей

Apple получила патент на гибкий дисплей

Ведомство по патентам и товарным знакам США выдало Apple 85 новых патентов, включая патент на сгибающийся экран одинарного и двойного сложения, который может использоваться в iPhone и других устройствах корпорации.

В патенте на сгибающийся экран, заявка на который была подана Apple в январе 2018 года, описывается технология нагрева экрана гаджета в зоне сгиба, чтобы предотвратить быстрый износ конструкции и поломку из-за использования при отрицательных температурах.

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По оценкам аналитиков, опрошенных CNN, ожидать представления корпорацией Apple смартфона со сгибающимся экраном можно не раньше конца 2020-го или начала 2021 года.

Кроме Samsung, смартфон с гнущимся дисплеем ранее представила Huawei, прототип подобного устройства есть также у Xiaomi.

По материалам Коммерсантъ
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