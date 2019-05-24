0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 19 0

Apple работает над MacBook с OLED-дисплеем

Apple работает над MacBook с OLED-дисплеем

Вслед за смартфонами купертинская компания, как сообщается, может начать переход на технологию органических светодиодных дисплеев в своих ноутбуках.

The Elec утверждает, что Apple готовит новый MacBook Pro, который должен получить OLED-дисплей.

Мобильный ПК будет оснащён 16-дюймовым безрамочным OLED-дисплеем. В начале этого года известный и авторитетный аналитик Apple Минг-Чи Куо заявлял, что в 2019 или 2020 году на рынок может выйти 16-дюймовый MacBook Pro. В отчёте ничего не говорилось о применении экрана OLED.

В 2017 году, заметно позже своих ключевых конкурентов на рынке смартфонов, Apple стала использовать экраны AMOLED в iPhone X. В 2018-м было представлено уже две модели – iPhone XS и XS Max. В 2020-м компания полностью перейдёт на OLED в своих iPhone. Apple MacBook тоже использует OLED, но только в сенсорной управляющей панели ноутбука.

Если данные верны, речь идёт о первом OLED-ноутбуке Apple. Поставщиком таких экранов для Apple может выступить Samsung. Это неудивительно, поскольку Samsung в настоящее время является одним из ведущих производителей и поставщиков OLED-панелей.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.