Apple работает над MacBook с OLED-дисплеем

Вслед за смартфонами купертинская компания, как сообщается, может начать переход на технологию органических светодиодных дисплеев в своих ноутбуках.

The Elec утверждает, что Apple готовит новый MacBook Pro, который должен получить OLED-дисплей.

Мобильный ПК будет оснащён 16-дюймовым безрамочным OLED-дисплеем. В начале этого года известный и авторитетный аналитик Apple Минг-Чи Куо заявлял, что в 2019 или 2020 году на рынок может выйти 16-дюймовый MacBook Pro. В отчёте ничего не говорилось о применении экрана OLED.

В 2017 году, заметно позже своих ключевых конкурентов на рынке смартфонов, Apple стала использовать экраны AMOLED в iPhone X. В 2018-м было представлено уже две модели – iPhone XS и XS Max. В 2020-м компания полностью перейдёт на OLED в своих iPhone. Apple MacBook тоже использует OLED, но только в сенсорной управляющей панели ноутбука.

Если данные верны, речь идёт о первом OLED-ноутбуке Apple. Поставщиком таких экранов для Apple может выступить Samsung. Это неудивительно, поскольку Samsung в настоящее время является одним из ведущих производителей и поставщиков OLED-панелей.