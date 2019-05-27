Пять случаев, когда автогражданка не покроет расходы на ремонт авто

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Страховая компания не всегда берет на себя расходы за ремонт “чужого” авто во время аварии.
Об этом говорится сообщении “Дорожного Адвоката” в Facebook.
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“Водители, застраховавшие свой автомобиль, считают, что избавились от проблем в случае ДТП. Однако, если страховая компания оплатит ремонт «чужого» автомобиля, не исключено, что в дальнейшем эти средства она взыщет именно с Вас – водителя, который приобрел автогражданку” , – говорится в сообщении.
Такое взыскание средств возможно в случае:
В этих случаях, если компания даже покроет расходы в связи с аварией, то вполне может требовать их возвращения. В случае отказа средства могут быть взысканы через суд. Тогда придется оплачивать еще и судебные издержки страховщиков.
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