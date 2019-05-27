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Пять случаев, когда автогражданка не покроет расходы на ремонт авто

Пять случаев, когда автогражданка не покроет расходы на ремонт авто

Страховая компания не всегда берет на себя расходы за ремонт “чужого” авто во время аварии.

Об этом говорится сообщении “Дорожного Адвоката” в Facebook.

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“Водители, застраховавшие свой автомобиль, считают, что избавились от проблем в случае ДТП. Однако, если страховая компания оплатит ремонт «чужого» автомобиля, не исключено, что в дальнейшем эти средства она взыщет именно с Вас – водителя, который приобрел автогражданку” , – говорится в сообщении.

Такое взыскание средств возможно в случае:

  • если водитель был в состоянии алкогольного опьянения;
  • если водитель управлял без права на управление соответствующей категории;
  • если после ДТП водитель самовольно оставил место происшествия;
  • если автомобиль был в неисправном техническом состоянии;
  • если водитель не уведомил компанию о ДТП в предусмотренные сроки.

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В этих случаях, если компания даже покроет расходы в связи с аварией, то вполне может требовать их возвращения. В случае отказа средства могут быть взысканы через суд. Тогда придется оплачивать еще и судебные издержки страховщиков.

По материалам Finance.UA
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