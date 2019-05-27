В Укравтодоре рассказали о технологии укатываемого бетона при строительстве дорог (инфографика)

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Глава “Укравтодора” Славомир Новак предложил применять технологию укатываемого бетона при строительстве дорог в Украине.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
“При строительстве и ремонте местных дорог в Европе сейчас активно применяют технологию укатываемого бетона. Эта технология может стать основой восстановления дорог территориального значения в Украине”, – говорится в сообщении.
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Поверхность из такого бетона – это компромисс, который сочетает преимущества технологии асфальтобетона (способ загустения, скорость ввода в эксплуатацию) и технологий обычного цементобетона (прочность, отсутствие колейности).
Основные преимущества применения такой технологии:
“Надеюсь, что благодаря использованию технологии укатываемого бетона и дополнительного финансирования в Украине за 3 года можно будет полностью решить вопрос восстановления дорог территориального значения”, добавил Новак.
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