В Укравтодоре рассказали о технологии укатываемого бетона при строительстве дорог (инфографика)

Глава “Укравтодора” Славомир Новак предложил применять технологию укатываемого бетона при строительстве дорог в Украине.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“При строительстве и ремонте местных дорог в Европе сейчас активно применяют технологию укатываемого бетона. Эта технология может стать основой восстановления дорог территориального значения в Украине”, – говорится в сообщении.

Читайте также: В Укравтодоре рассказали, насколько уже выполнили план 2019 года

Поверхность из такого бетона – это компромисс, который сочетает преимущества технологии асфальтобетона (способ загустения, скорость ввода в эксплуатацию) и технологий обычного цементобетона (прочность, отсутствие колейности).

Основные преимущества применения такой технологии:

Поверхности из такого бетона можно уложить быстрее, чем из обычного бетона.

У них меньший процент цемента по сравнению с обычным бетоном, не требуют арматуры, что уменьшает время выполнения работ и стоимость инвестиции.

При укладке применяется обычная техника.

На этих поверхностях значительно быстрее допускается движение автомобилей. Уже через 24 часа можно открывать движение.

Прочность и долговечность укатываемого бетона приравнивается к поверхности обычного бетона.

Такие поверхности обладают высокой морозостойкостью.

“Надеюсь, что благодаря использованию технологии укатываемого бетона и дополнительного финансирования в Украине за 3 года можно будет полностью решить вопрос восстановления дорог территориального значения”, добавил Новак.