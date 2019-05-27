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В Укравтодоре рассказали о технологии укатываемого бетона при строительстве дорог (инфографика)

В Укравтодоре рассказали о технологии укатываемого бетона при строительстве дорог (инфографика)

Глава “Укравтодора” Славомир Новак предложил применять технологию укатываемого бетона при строительстве дорог в Украине.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“При строительстве и ремонте местных дорог в Европе сейчас активно применяют технологию укатываемого бетона. Эта технология может стать основой восстановления дорог территориального значения в Украине”, – говорится в сообщении.

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Поверхность из такого бетона – это компромисс, который сочетает преимущества технологии асфальтобетона (способ загустения, скорость ввода в эксплуатацию) и технологий обычного цементобетона (прочность, отсутствие колейности).

Основные преимущества применения такой технологии:

  • Поверхности из такого бетона можно уложить быстрее, чем из обычного бетона.
  • У них меньший процент цемента по сравнению с обычным бетоном, не требуют арматуры, что уменьшает время выполнения работ и стоимость инвестиции.
  • При укладке применяется обычная техника.
  • На этих поверхностях значительно быстрее допускается движение автомобилей. Уже через 24 часа можно открывать движение.
  • Прочность и долговечность укатываемого бетона приравнивается к поверхности обычного бетона.
  • Такие поверхности обладают высокой морозостойкостью.

“Надеюсь, что благодаря использованию технологии укатываемого бетона и дополнительного финансирования в Украине за 3 года можно будет полностью решить вопрос восстановления дорог территориального значения”, добавил Новак.

По материалам Finance.UA
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