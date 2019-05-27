В Украину идет связь 5G: когда запустят новый стандарт

В последние дни своих полномочий президент Петр Порошенко подписал указ о запуске технологии 5G. В документе гарант приказал Кабмину вместе с Нацкомиссией связи к 2020 году разработать и утвердить график мероприятий по внедрению связи пятого поколения.

О грядущем запуске новой технологии ранее заявляли и в Нацкомиссии связи.

“Мы уже анализируем необходимые частоты”, — рассказал глава ведомства Александр Животовский, добавив, что диапазоны определят этой осенью, пишет Сегодня.

По словам Животовского, комиссия должна обсудить новую связь и с операторами, ведь “5G — это больше об инфраструктуре и смежных отраслях, чем о смартфонах”. Так, технология вполне потянет беспилотный транспорт, виртуальную реальность, интернет вещей, удаленные медицинские операции. Впрочем, смартфонам стандарт тоже пригодится: эксперты предполагают, что средняя скорость 5G будет достигать как минимум 10 Гбит/с. Это позволит мгновенно загружать видео самого высокого разрешения и скачивать даже “тяжелые” сериалы за считанные минуты. Сеть пятого поколения сможет беспрерывно обслуживать десятки тысяч пользователей одновременно, не теряя при этом скорости.

Однако, специалисты относятся скептически как к срокам запуска технологии, так и к целесообразности ее внедрения.

“Я не верю в запуск 5G в Украине в ближайшие пять лет. Ведь даже самого стандарта еще нет — его планируют утвердить как раз в 2020 году”, — рассказал глава Интернет Ассоциации Украины Александр Федиенко.

По его словам, многие не понимают, что стандарт в первую очередь нужен для управления искусственным интеллектом: “умного дома” и города, различных машинных приложений, а не для обыкновенного доступа к интернету и голосовому общению.

“Но в нашей стране вообще нет рынка такой направленности. То есть 5G не для кого внедрять”, — считает эксперт.

Он отмечает, что соответствующие частоты могут стоить на тендерах до 10 млрд грн (4G стоили 5,434 млрд грн. — ред.), а операторы, как бизнес-структуры, должны понимать, как такое вложение окупится при отсутствии подходящих потребителей:

“Поэтому я надеюсь, что частоты купит внешний оператор, который не просто построит сеть, но и будет проталкивать новые программы е-управления городом”.