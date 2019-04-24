День финансов, 6 мая: о фальшивых долларах, абонплате за коммуналку и рейтинге влиятельности паспортов

6 мая, понедельник. Советы от банковских экспертов по фальшивым долларам и прогнозы от НБУ по росту зарплат.

Абонплата за коммуналку – целый год. С 1 мая узаконили введения абонентской платы на воду и отопление. Платить абонплату украинцы будут целый год, а взиматься она будет, даже если услугой не пользоваться. Кабмин разработал граничный размер платы, который определяется по формуле и будет меняться вместе с ростом минимальной зарплаты.

Результаты TruCAM. Патрульные полицейские за 4 месяца, пользуясь приборами для измерения скорости TruCAM, составили 100 853 админпротокола за нарушение скоростного режима. С помощью радара полицейские фиксируют превышение установленных ограничений скорости движения водителями и привлекают нарушителей к ответственности. Все для того, чтобы научить водителей безопасно ездить и соблюдать ПДД.

Фальшивые доллары: как не стать жертвой мошенников. В Украине каждая пятая долларовая купюра является фальшивкой. Банковский эксперт объясняет, что поддельный доллар – гладкий, а настоящий – шершавый, поскольку краска наносится рельефно. Самое главное – обращать внимание на водяные знаки. Если они есть – доллар настоящий. Как утверждает эксперт, технологию с водяными знаками пока не научились подделывать.

Рейтинг паспортов. По данным Passport Index, украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге влиятельности на 23 место в 2019 году. По сравнению с прошлым годом, паспорт гражданина Украины поднялся на 5 позиций. Первое место по-прежнему занимает паспорт Объединенных Арабских Эмиратов.

Вырос размер средней пенсии. Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по количеству пенсионеров и среднего размера пенсии на 1 апреля 2019 года. Так, средняя пенсия с начала года выросла на 253,38 грн до 2899,04 грн. А пенсионеров насчитывается 11,4 млн.

Прогноз по зарплатам от НБУ. Нацбанк в своем Инфляционном отчете прогнозирует, что рост средней номинальной заработной платы замедлится ниже 9%. А в реальном измерении – до около 4%. Как отмечается, это будет соответствовать росту производительности в экономике и не будет создавать дополнительного инфляционного давления.

Ежегодная конференция по искусственному интелекту. 4 июня компания Smile-Expo проведёт в Киеве уже вторую по счету AI Conference – масштабную конференцию по внедрению искусственного интеллекта в бизнес. Конференция будет включать три тематических блока: Искусственный интеллект и машинное обучение; Интернет вещей и анализ данных; Автоматизация и чат-боты. Подробности здесь.