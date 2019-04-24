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Украину наводнили фальшивые доллары: как не стать жертвой мошенников

Украину наводнили фальшивые доллары: как не стать жертвой мошенников

В Украине каждая пятая долларовая купюра является фальшивкой. Чаще всего подделывают стодолларовые банкноты.

Самый высокий риск купить подделку – в обменниках, где до половины банкнот могут быть фальшивыми, сообщает “Сегодня”.

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“Поддельный доллар – гладкий, а настоящий – шершавый. На настоящий краска наносится рельефно, вы это сразу ощутите на ощупь”, – сообщила банковский эксперт Татьяна Пономарева.

Специалисты также советуют обращать внимание на так называемую микропечать, кроме того в настоящих долларах внутри нанесен номинал.

Также не стоит покупать валюту по подозрительно низкому курсу.

“Самое главное – обращать внимание на водяные знаки. Если они есть – доллар настоящий. Технологию с водяными знаками пока не научились подделывать”, – подчеркнула Пономарева.

По материалам Сегодня
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