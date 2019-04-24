Украину наводнили фальшивые доллары: как не стать жертвой мошенников

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
В Украине каждая пятая долларовая купюра является фальшивкой. Чаще всего подделывают стодолларовые банкноты.
Самый высокий риск купить подделку – в обменниках, где до половины банкнот могут быть фальшивыми, сообщает “Сегодня”.
Читайте также: Аналитики показали сезонные колебания курса доллара к гривне за последние 10 лет
“Поддельный доллар – гладкий, а настоящий – шершавый. На настоящий краска наносится рельефно, вы это сразу ощутите на ощупь”, – сообщила банковский эксперт Татьяна Пономарева.
Специалисты также советуют обращать внимание на так называемую микропечать, кроме того в настоящих долларах внутри нанесен номинал.
Также не стоит покупать валюту по подозрительно низкому курсу.
“Самое главное – обращать внимание на водяные знаки. Если они есть – доллар настоящий. Технологию с водяными знаками пока не научились подделывать”, – подчеркнула Пономарева.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Убытки Укрзализныци выросли в 6,5 раз17 ч. назад - 19
Украинцы круглый год будут платить абонплату14 ч. назад - 12
Госшахты получили 2,7 млрд грн убытка за год13 ч. назад - 6
ЗАЗ выставил на продажу свое имущество12 ч. назад - 5
Иностранцы с начала года инвестировали в Украину почти $1 миллиард7 ч. назад - 3
Разработана 3D-печать металламиВчера, 10:10
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)Позавчера, 12:10
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушена03.05.2019, 11:10 - 990 7
Puma предлагает желающим протестировать самозашнуровывающиеся кроссовки (видео)01.05.2019, 12:10 - 10945 1
Создан велосипед со стабилизацией (видео)24.04.2019, 12:10 - 4771 5