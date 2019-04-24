TruCAM: патрульные составили более 100 тысяч протоколов за превышение скорости

За 4 месяца патрульные полицейские, пользуясь приборами для измерения скорости TruCAM, составили 100 853 админпротокола за нарушение скоростного режима.

Об этом сообщила патрульная полиция в Facebook.

“Патрульные полицейские фиксируют превышение установленных ограничений скорости движения водителями и привлекают нарушителей к ответственности. Все для того, чтобы научить водителей безопасно ездить и соблюдать ПДД”, – говорится в сообщении.

Только 4 месяца 2019 года патрульные вынесли 100 853 административных постановления за нарушение скоростного режима по всей Украине.

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