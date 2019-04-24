4 июня в Киеве пройдёт AI Conference – ежегодная конференция по искусственному интеллекту

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4 июня компания Smile-Expo проведёт в Киеве уже вторую по счету AI Conference – масштабную конференцию по внедрению искусственного интеллекта в бизнес. Доклады спикеров, успешные кейсы, презентация смарт-продуктов и нетворкинг – ивент станет местом встречи специалистов, которые успешно используют AI-технологии на практике и готовы поделиться опытом.
Программа конференции
Конференция будет включать три тематических блока:
1. Искусственный интеллект и машинное обучение.
Спикеры из METRO Cash&Carry Украина, DevRain и других компаний расскажут о том, как с помощью ИИ управлять миллионной базой клиентов и с чего начать внедрение AI-технологий в бизнес.
2. Интернет вещей и анализ данных.
Хедлайнерами этого блока станут спикеры из «Vodafone Украина», которые объяснят, чего может достичь бизнес с IoT и Big Data. Отдельно будет представлен доклад об умных маркетинговых стратегиях.
3. Автоматизация и чат-боты.
Эксперты расскажут, как автоматизировать электронный документооборот и маркетинг, внедрив AI-решения. Доклады представят спикеры из EDIN, «Клуб Планета Кино» и других компаний.
В конце конференции пройдёт круглый стол, посвящённый успешному развитию бизнеса с применением AI, Machine Learning и IoT.
Зона нетворкинга
На конференции будет обустроена площадка для нетворкинга разработчиков, маркетологов, менеджеров, аналитиков и всех, кто хочет улучшить свой бизнес с помощью AI-технологий. Гости конференции смогут найти деловых партнеров и инвесторов, пообщаться с представителями различных компаний и проконсультироваться, чтобы подобрать нужное решение.
Также в зоне нетворкинга участники мероприятия продемонстрируют свои AI-разработки: сервисы, услуги и приложения в сфере ИИ.
Организатор и место проведения
AI Conference Kyiv проводит международная компания Smile-Expo, которая вот уже 13 лет организовывает мероприятия на стыке бизнеса и инновационных технологий.
Конференция состоится в современном конференц-холле «Оазис» по адресу: Киев, улица Василия Липковского, 1а.
Билеты early bird
Первые 50 билетов на мероприятие продаются по сниженной цене: 1500 UAH (билет на месте стоит 3000 UAH).
Подробности и регистрация – на сайте aiconference.com.ua.
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