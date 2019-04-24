Украинцы круглый год будут платить абонплату

В Украине с 1 мая узаконили введения абонентской платы на воду и отопление.

Как платить – круглый год (при этом размер абонплаты составит не более 30,6 грн).

Когда взимается – ежемесячно (независимо от того, пользовались услугой или нет) и в фиксированном размере.

Сумма определяется в договоре.

Кабмин в своем постановлении разработал граничный размер платы. Он определяется по формуле и будет меняться вместе с ростом минимальной зарплаты.

Формула подсчета размера абонентской платы – Минимальная зарплата * 2,58 * 0,15 * К, где:

2,58 – среднее количество человек в семье;

0,15 – средняя доля расходов на коммуналку от общего дохода семьи;

К – коэффициент (для отопления и воды – 0,019, для мусора – 0,009).

Минимальная зарплата составляет 4173 грн.

Абонентская плата на отопление, горячую и холодную воду будет по 30,6 грн, а на вывоз мусора – 14,5 грн.

Абонплата на горячую воду, отопление и холодную воду составляет 0,735% от минимальной зарплаты.