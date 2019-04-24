Украина поднялась в рейтинге ''влиятельности'' паспортов

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Украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге влиятельности на 23 место в 2019 году. По сравнению с прошлым годом, паспорт гражданина Украины поднялся на 5 позиций.
Об этом свидетельствуют данные Passport Index.
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Украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства. Украинцы могут посетить без визы 91 страну, с визой по прибытии – еще 42 страны. Виза нужна при поездках в 64 страны.
Первое место по-прежнему занимает паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, владельцы которого могут посетить без виз 171 страну. Далее идут Люксембург, Финляндия, Германия и Испания.
Россия заняла 37-е место (117 стран). Среди стран бывшего СССР наилучший результат в странах Балтии, где Литва на 5-м месте (164 страны), а Латвия и Эстония на 7-м (162).
Самые худшие показатели у Афганистана, Ирака, Пакистана, Сирии и Сомали (от 30 до 39 стран).
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