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Украина поднялась в рейтинге ''влиятельности'' паспортов

Украина поднялась в рейтинге ''влиятельности'' паспортов

Украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге влиятельности на 23 место в 2019 году. По сравнению с прошлым годом, паспорт гражданина Украины поднялся на 5 позиций.

Об этом свидетельствуют данные Passport Index.

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Украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства. Украинцы могут посетить без визы 91 страну, с визой по прибытии – еще 42 страны. Виза нужна при поездках в 64 страны.

Первое место по-прежнему занимает паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, владельцы которого могут посетить без виз 171 страну. Далее идут Люксембург, Финляндия, Германия и Испания.

Россия заняла 37-е место (117 стран). Среди стран бывшего СССР наилучший результат в странах Балтии, где Литва на 5-м месте (164 страны), а Латвия и Эстония на 7-м (162).

Самые худшие показатели у Афганистана, Ирака, Пакистана, Сирии и Сомали (от 30 до 39 стран).

По материалам Газета по-Украински
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