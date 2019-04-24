НБУ дал прогноз по зарплатам и безработице в Украине (инфографика)

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Темпы роста номинальных заработных плат в Украине в ближайшие три года упадут ниже 9%.
Такой прогноз содержится в Инфляционном отчете Национального банка Украины за апрель.
Уровень безработицы ожидается на уровне 8,7%, по методологии МОТ, что близко к оценкам естественного уровня.
В Нацбанке выделяют факторы, которые определяют довольно высокий уровень естественной безработицы:
Замедление миграционных процессов (в том числе за счет постепенного насыщения рынка труда Польши на фоне охлаждения экономики ЕС) и выравнивание диспропорций на рынке труда будут постепенно снижать давление на повышение заработных плат.
Прогнозируется, что рост средней номинальной заработной платы к концу прогнозного периода замедлится ниже 9%. А в реальном измерении – до около 4%, что будет соответствовать росту производительности в экономике и не будет создавать дополнительного инфляционного давления.
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