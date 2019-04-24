ПФУ назвал средний размер пенсии и количество пенсионеров (инфографика)

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Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по количеству пенсионеров и среднего размера на 1 апреля 2019 года.
Об этом свидетельствует публикация фонда в Facebook.
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По состоянию на 1 апреля 2019 г. в Украине насчитывалось 11,4 млн пенсионеров.
Средняя пенсия с начала года выросла на 253,38 грн до 2899,04 грн.
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