ПФУ назвал средний размер пенсии и количество пенсионеров (инфографика)

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные по количеству пенсионеров и среднего размера на 1 апреля 2019 года.

Об этом свидетельствует публикация фонда в Facebook.

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По состоянию на 1 апреля 2019 г. в Украине насчитывалось 11,4 млн пенсионеров.

Средняя пенсия с начала года выросла на 253,38 грн до 2899,04 грн.

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На 1 апреля 2019 года самый высокий показатель средней пенсии – в Киеве, и он составлял 4059 грн.

На Тернопольщине самый низкий – 2202 грн.

На начало апреля текущего года средняя пенсия по стране составила 2899 грн.

За квартал размер средней пенсии по стране вырос на 253 грн, или 9,6%.

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