День финансов, 4 февраля: обмен валюты на почте и пассажирские перевозки на вертолетах

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Понедельник, 4 февраля. Почему Нафтогаз не будет устанавливать счетчики, и где планирует летать “Воздушный экспресс”.
Обмен валюты на почте. НБУ предоставил операторам почтовой связи право осуществлять переводы средств в национальной валюте без необходимости открытия счетов. Это будет способствовать расширению доступа населения к финансовым услугам и увеличению количества пользователей таких услуг.
Санкции на должников по алиментам. В прошлом году Петр Порошенко подписал закон О защите прав детей, согласно которому на должников по алиментам накладывались санкции. За последние 9 месяцев 22 057 должников заплатили алименты. Это около 12% от общего количества.
Рынок смартфонов. Изменения за 2018 год. Компания IDC провела исследование и пришла к выводу, что в 2018 году мировые продажи смартфонов упали на 4,1%. А это худший показатель за всю историю мобильного рынка. Рост продаж наблюдается всего в четырех странах: Индии, Индонезии, Вьетнаме и Южной Корее. Ключевым рынком остается Китай — на эту страну приходится около 30% покупок смартфонов.
Пассажирские перевозки на вертолетах. В Одесской области планируют реализовать проект “Воздушный экспресс”. Он предусматривает налаживание пассажирских перевозок на вертолетах между некоторыми областными центрами. На первом этапе планируется построить и оборудовать в Украине 9 вертолетных портов. По замыслу инвесторов, перевозить пассажиров будут вертолеты на 26 и 44 пассажирских мест.
“Нафтогаз” не будет устанавливать бесплатные счетчики. Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. Он утверждает, что счетчики должны будут устанавливаться за счет облгазов. Разговоры о том, что счетчики будут устанавливаться за счет “Нафтогаза”, не соответствуют действительности. Они не совпадают с действующим законодательством Украины.
Антирекорд Bitcoin. Криптовалюта Bitcoin официально установила исторический рекорд по самому длинному периоду снижения цены. 17 декабря 2017 года биткоин достиг рекордной цены в 19 тысяч долларов. С тех пор криптовалюта начала постепенно падать. Таким образом, обвал валюты длится уже 411 день подряд.
Как изменились зарплаты в Украине за последние 4 года. В 2014-м работодатели предлагали большую зарплату, чем ожидали получать украинцы. В 2018 году ситуация изменилась. С 2014 года зарплаты повысились более чем в 2 раза. Самая большая разница между зарплатой, которую предлагают работодатели и которую хотят получать работники, существует для студентов, программистов и фармацевтов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Порошенко: Украина откажется от импортного газа6 ч. назад - 2776 31
В прошлом году заробитчане перевели в Украину $11 млрд - НацбанкВчера, 16:00 - 1489 15
В Украине хотят запустить пассажирские перевозки на вертолетах10 ч. назад - 1666 12
Укрзализныця получила все 30 локомотивов General Electric4 ч. назад - 607 10
Вертолетную площадку в Киеве могут вернуть Януковичу – КГГА2 ч. назад - 602 5
Бесплатные газовые счетчики украинцам установит не "Нафтогаз"6 ч. назад - 3758 2
Падение биткоина установило исторический рекорд8 ч. назад - 3648 4
Порошенко: Украина откажется от импортного газа6 ч. назад - 2776 31
Сразу три поколения iPhone не смогут обновиться до новой iOS - СМИ15 ч. назад - 2100
"Укравтодор" сообщил, где планируется ремонт дорог в 2019 годуВчера, 19:00 - 1837
Маск показал первый запуск двигателя Starship (видео)7 ч. назад - 266
Нейросеть научилась превращать мысли в слова31.01.2019, 17:10 - 1195 4
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси24.01.2019, 12:10 - 2179
Huawei анонсировала 5G-смартфон23.01.2019, 12:10 - 2033
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 3307