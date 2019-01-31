День финансов, 4 февраля: обмен валюты на почте и пассажирские перевозки на вертолетах

Понедельник, 4 февраля. Почему Нафтогаз не будет устанавливать счетчики, и где планирует летать “Воздушный экспресс”.

Обмен валюты на почте. НБУ предоставил операторам почтовой связи право осуществлять переводы средств в национальной валюте без необходимости открытия счетов. Это будет способствовать расширению доступа населения к финансовым услугам и увеличению количества пользователей таких услуг.

Санкции на должников по алиментам. В прошлом году Петр Порошенко подписал закон О защите прав детей, согласно которому на должников по алиментам накладывались санкции. За последние 9 месяцев 22 057 должников заплатили алименты. Это около 12% от общего количества.

Рынок смартфонов. Изменения за 2018 год. Компания IDC провела исследование и пришла к выводу, что в 2018 году мировые продажи смартфонов упали на 4,1%. А это худший показатель за всю историю мобильного рынка. Рост продаж наблюдается всего в четырех странах: Индии, Индонезии, Вьетнаме и Южной Корее. Ключевым рынком остается Китай — на эту страну приходится около 30% покупок смартфонов.

Пассажирские перевозки на вертолетах. В Одесской области планируют реализовать проект “Воздушный экспресс”. Он предусматривает налаживание пассажирских перевозок на вертолетах между некоторыми областными центрами. На первом этапе планируется построить и оборудовать в Украине 9 вертолетных портов. По замыслу инвесторов, перевозить пассажиров будут вертолеты на 26 и 44 пассажирских мест.

“Нафтогаз” не будет устанавливать бесплатные счетчики. Об этом рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. Он утверждает, что счетчики должны будут устанавливаться за счет облгазов. Разговоры о том, что счетчики будут устанавливаться за счет “Нафтогаза”, не соответствуют действительности. Они не совпадают с действующим законодательством Украины.

Антирекорд Bitcoin. Криптовалюта Bitcoin официально установила исторический рекорд по самому длинному периоду снижения цены. 17 декабря 2017 года биткоин достиг рекордной цены в 19 тысяч долларов. С тех пор криптовалюта начала постепенно падать. Таким образом, обвал валюты длится уже 411 день подряд.

Как изменились зарплаты в Украине за последние 4 года. В 2014-м работодатели предлагали большую зарплату, чем ожидали получать украинцы. В 2018 году ситуация изменилась. С 2014 года зарплаты повысились более чем в 2 раза. Самая большая разница между зарплатой, которую предлагают работодатели и которую хотят получать работники, существует для студентов, программистов и фармацевтов.