Санкции эффективны: должников по алиментам стало меньше (инфографика)

За последние 9 месяцев 22 057 должников заплатили алименты. Это около 12% от общего количества.

В прошлом году Петр Порошенко подписал закон О защите прав детей, согласно которому, на должников по алиментам накладывались санкции. По информации платформы для работы с открытыми данными “Опендатабот”, количество должников за это время существенно уменьшилось.

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Из этого мы можем сделать вывод, что проведенная реформа, хоть и была довольно радикальной, однако положительно повлияла на ситуацию.

Мои fiнансы:

Кто имеет статус должника

Статус должника по алиментам приобретали родители, которые более шести месяцев не платят алименты.

Ограничения для должников:

Выезд за границу, ограничение прав на управление, ограничения на охоту и на оружие.

Прожиточный минимум

для детей в возрасте до 6 лет – 1559 гривен;