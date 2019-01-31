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Санкции эффективны: должников по алиментам стало меньше (инфографика)

Санкции эффективны: должников по алиментам стало меньше (инфографика)

За последние 9 месяцев 22 057 должников заплатили алименты. Это около 12% от общего количества.

В прошлом году Петр Порошенко подписал закон О защите прав детей, согласно которому, на должников по алиментам накладывались санкции. По информации платформы для работы с открытыми данными “Опендатабот”, количество должников за это время существенно уменьшилось.

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Из этого мы можем сделать вывод, что проведенная реформа, хоть и была довольно радикальной, однако положительно повлияла на ситуацию.

Мои fiнансы:

Кто имеет статус должника

  • Статус должника по алиментам приобретали родители, которые более шести месяцев не платят алименты.

Ограничения для должников:

  • Выезд за границу, ограничение прав на управление, ограничения на охоту и на оружие.

Прожиточный минимум

  • для детей в возрасте до 6 лет – 1559 гривен;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 1944 гривен.
По материалам Finance.UA
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