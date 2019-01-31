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Операторам почтовой связи разрешили осуществлять перевод средств в национальной валюте

Операторам почтовой связи разрешили осуществлять перевод средств в национальной валюте

Национальный банк Украины распространил на операторов почтовой связи порядок выдачи и отзыва лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов (далее – лицензия) и предусмотрел возможность предоставления им такой лицензии.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Такое решение обусловлено введением в действие Закона Украины “О валюте и валютных операциях”, которым установлено право операторов почтовой связи предоставлять финансовые услуги по переводу средств, если они являются валютными операциями, на основании лицензии Национального банка.

Условием для получения оператором почтовой связи лицензии на валютный перевод является предоставление им услуг по переводу средств в валюте Украины.

Получение указанной лицензии позволит операторам почтовой связи предоставлять услуги по переводу средств в национальной валюте без открытия счетов. Это будет способствовать расширению доступа населения к финансовым услугам и увеличению количества пользователей таких услуг.

Постановление № 25 вступает в силу с 7 февраля 2019 года.

По материалам Finance.UA
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