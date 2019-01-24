В Украине хотят запустить пассажирские перевозки на вертолетах

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В Одесской области планируется реализация инвестиционного проекта “Воздушный экспресс”, который предусматривает налаживание пассажирских перевозок на вертолетах между некоторыми областными центрами и курортами Затока, Буковель и Трускавец.
Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.
Меморандум о сотрудничестве был подписан между Одесской облгосадминистрацией и Международной транспортной сервисной группой ТВС.
“Дополнительный вид пассажирских перевозок, современный авиационный транспорт, оборудованные вертолетные площадки с искусственным или грунтовым покрытием на побережье Черного моря – все это даст еще один толчок к развитию туризма в Одесской области. Это инвестиции в регион и новые рабочие места, поэтому мы поддержали перспективу реализации такого проекта”, – подчеркнула заместитель председателя Одесской областной госадминистрации Светлана Шаталова.
Меморандум предусматривает, что к реализации проекта присоединятся Международная транспортная сервисная группа совместно с американской корпорацией Trans World Service и корпорацией Exim.
На первом этапе они планируют построить и оборудовать в Украине 9 вертолетных портов. Именно столько украинских городов предлагается объединить благодаря регулярным вертолетным перевозкам “Воздушный экспресс”.
Дорога в Каролино-Бугаз из Киева займет 2 часа, из Винницы – 1 час 25 минут, из Черкасс – полтора часа.
По замыслу инвесторов, перевозить пассажиров будут тяжелые вертолеты Boeing Vertol 107-II и Boeing 234 Chinook на 26 и 44 пассажирских мест.
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