Как изменились зарплаты в Украине за последние 4 года (инфографика)

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В 2014-м работодатели предлагали большую зарплату, чем ожидали получать украинцы. В 2018 году ситуация изменилась.
Это связано с тем, что количество безработных с 2014-го заметно уменьшилось. Украинцы после кризиса смогли найти хоть какую-то работу. Кроме того, вакансий хватает. При этом не все готовы работать за зарплату больше на 10%. При смене работы граждане учитывают у своим заработкам как инфляцию, так и повышение арендной платы за квартиру и другие статьи расходов.
За год – с IV квартала 2017 года по IV квартал 2018 года средние зарплаты украинцев в вакансиях выросли на 2868 грн. Зарплатные ожидания соискателей выросли на 2066 грн.
С 2014 года зарплаты повысились более чем в 2 раза.
Самая большая разница между зарплатой, которую предлагают работодатели и которую хотят получать работники, существует для студентов, программистов и фармацевтов.
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