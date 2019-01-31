Рынок смартфонов: что изменил 2018 год

Исследовательская компания IDC, которая занимается изучением мирового рынка информационных технологий, продемонстрировала неутешительный отчет о катастрофическом положении рынка смартфонов.

Согласно данным компании, в 2018 году мировые продажи смартфонов упали на 4,1% — это худший показатель за всю историю мобильного рынка.

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Более того, компания прогнозирует ухудшение этих показателей в 2019 году, если производители не сменят свою стратегию. По мнению вице-президента мобильного отделения IDC Райана Рейта, в мобильном мире царит хаос и паника, которая влечет за собой снижение спроса, но эмоции не единственная причина падения продаж.

По мнению IDC, рынок смартфонов стагнирует из-за следующих факторов:

Продление цикла замены устройств

Перенасыщение крупных рынков

Рост цен

Экономическая нестабильность и снижение покупательской способности

Рост продаж наблюдается всего в четырех странах: Индии, Индонезии, Вьетнама и Южной Кореи.

Китайские смартфоны также вносят лепту в “хаос”. Продукция из Поднебесной активно захватывает мировые рынки, вытесняя американцев и корейцев, предлагая качественные модели за доступную цену.

Пятерка лидеров мобильного рынка выглядит следующим образом: Samsung, Apple, Huawei, OPPO, Xiaomi.

Ключевым рынком остается Китай — на эту страну приходится около 30% покупок смартфонов. На Huawei, OPPO, Vivo и Xiaomi приходится 78% продаж. Несмотря на высокие показатели, спрос на смартфоны в 2018 году в Поднебесной упал на 10%.

Тем не менее, по мнению IDC, у Huawei есть большие шансы стать мировым лидером по производству смартфонов в 2019 году, опередив Samsung и Apple.